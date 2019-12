In questa ultima foto su Instagram, Miriam Leone mostra una scollatura davvero da mozzafiato: il costume che indossa, però, non copre quel dettaglio.

C’è poco da dire, da fare e da obiettare: Miriam Leone è davvero fantastica. E, badate bene, non parliamo soltanto delle sue doti lavorative e di attrice, ma delle sue doti ‘naturali’. Come testimoniato in diversi nostri articoli, la giovane siciliana vanta di una bellezza davvero smisurata. Certo, ha vinto Miss Italia è più che normale, direte voi. Eppure, nonostante il suo successo, Miriam è riuscita a mantenere una spontaneità, genuinità e semplicità davvero pazzesca. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi scatti fotografici che, spesso e volentieri, l’attrice pubblica sul suo profilo Instagram. L’ultimo risale a qualche istante fa. Eppure, nonostante il breve lasso di tempo, la foto ha suscitato l’interesse di tutti. Perché? Che domande! Per la scollatura mozzafiato che la bella Leone mostra in primo piano. Ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Miriam Leone, scollatura mozzafiato: dal costume spunta un dettaglio ‘piccante’

In questo ultimo periodo, Miriam Leone è stata davvero molto impegnata dal punto di vista lavorativo. Dopo la fine della messa in onda di 1994, la serie televisiva di Sky di cui è stata protagonista nei panni di Veronica, l’ex Miss Italia si è catapultata in nuovo progetto di recitazione. Che, ovviamente, le ha portato via tanto tempo. E così se, pochi giorni fa, vi abbiamo parlato di un entusiasmante scatto in vasca da bagno di ritorno dalle riprese notturne, adesso vi parliamo di un altro scatto, questa volta ‘mattutino’, che mette in evidenza, ancora una volta, la sua bellezza. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio:

Ebbene si. Sta prendendo il sole, la bella Miriam Leone. Inevitabile, quindi, per lei indossare un sensualissimo e fasciatissimo costume bianco. Tuttavia, a catturare l’attenzione, oltre che quella scollatura mozzafiato dovuta ad una incantevole inquadratura dall’alto, è quel dettaglio che il costume non riesce a coprire. Parliamo di quel tatuaggio, che a quanto pare sembrerebbe essere una rosa, fuoriesce dal lato sinistro del suo corpo. Ci avete fatto caso anche voi, vero?

