È morta Marie Fredriksson, aveva 61 anni ed era la magnifica voce dei Roxette: da anni combatteva con il male del secolo, i dettagli.

È stata l’incantevole voce dei Roxette, Marie Fredriksson. Pochissime ore fa, è giunta la notizia che la cantante è morta. Aveva 61 anni. E, da oltre 17 anni, combatteva contro il male del secolo. Come da lei stessa dichiarato nel 2002, la voce dei Roxette aveva un tumore al cervello. E, per questo motivo, è stata costretta ad allontanarsi dalla scena musicale.

Marie Fredriksson è morta: addio alla voce dei Roxette

Nel 2002 aveva completamente sconvolto tutti, Marie Fredriksson. È proprio in quest’anno che la voce dei Roxette aveva annunciato ai suoi followers di avere un tumore al cervello. E che i medici le avevano dato, addirittura, un mese di vita. Invece, non è stato così. Dopo essersi ritirato dalla scena musicale, nel 2018 è ritornata a cantare per tutti i suoi fan. Pochissime ore fa, però, è giunta la triste notizia. La cantante è morta all’età di 61, dopo aver combattuto per più di 17 anni contro il tumore.