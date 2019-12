Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto nel cast? L’indizio che non sfugge ai fan

A far parte del cast del Grande Fratello Vip sarà anche Paola Di Benedetto? Su Instagram non è sfuggito un indizio: ecco di cosa parliamo.

In queste ultime settimane non si fa altro che parlare di questo: chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip? Assodato che a condurre la quarta edizione del reality sia Alfonso Signorini e che i due opinionisti siano Pupo e Wanda Nara, chi varcherà la famosa e tanto agognata porta rossa? Al momento, non si sa nulla. A parte l’ufficialità della partecipazione di Rita Rusic, attualmente non è stato svelato nessun’altro nome. Eppure, pochissime ore fa, è spuntato un indizio su Instagram che non è assolutamente passato inosservato agli occhi attenti dei sostenitori del programma. Stando ad alcuni commenti riportati sotto l’ultimo post del profilo ufficiale del reality su Instagram, sembrerebbe che la seconda concorrente ufficiale sia Paola Di Benedetto. Ma ecco tutti i dettagli.

Paola Di Benedetto nel cast del Grande Fratello Vip? L’indizio su Instagram

In questi ultimi giorni, stanno circolando sul web numerose indiscrezioni riguardanti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Vi abbiamo parlato, infatti, di un famoso cantante ed, addirittura, di due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, eppure, pochissime ore fa, è stato il profilo ufficiale del programma su Instagram a dare un indizio sul secondo concorrente ufficiale. Che, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente:

È proprio questo il post che, pochissime ore fa, il profilo ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip ha pubblicato sul suo canale. Ecco. La didascalia utilizzata a corredo di tale scatto, secondo alcuni fan del programma, ha dato un chiaro indizio: testarda…per natura! Sarebbe proprio questo ‘per natura’ a scatenare il popolo web. Secondo alcuni, infatti, la seconda concorrente ufficiale del reality di Canale 5 potrebbe essere Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Sarà davvero così? Vi piacerebbe vedere la bella e giovane fidanzata di Federico Rossi come gieffina?