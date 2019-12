A poche ore dalla morte della mamma di Al Bano, anche Romina Power ha voluto scriverla una dedica su Instagram: ecco le sue parole da brividi.

L’annuncio è stato dato qualche ore fa. Jolanda, l’anziana mamma di Al Bano, è venuta tristemente a mancare all’affetto dei suoi cari. In diverse occasioni, il cantautore di Cellino San Marco aveva apertamente dichiarato il suo affetto per la madre. Tanto che, come lui stesso ha dichiarato, le ha dedicato anche una canzone. È proprio per questo motivo che è facilmente immaginabile il dolore che, in questo momento, il marito di Loredana Lecciso sta provando per la dipartita della donna. Ma non è l’unico. Perché, a poche ore dalla diffusione della notizia, anche Romina Power ha voluto esprimere la sua sofferenza per il tragico evento. Infatti, con una dedica davvero da brividi e, soprattutto, con delle parole davvero strazianti, l’ex moglie del cantante ha voluto ricordare donna Jolanda. Ecco tutti i dettagli.

Romina Power, la straziante dedica per la mamma di Al Bano su Instagram

Sono stati sposati per diverso tempo, Al Bano e Romina Power. È proprio per questo motivo che, nonostante il cantante si sia rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso, l’americana abbia voluto esprimere la sua sofferenza per la morte della cara mamma Jolanda del suo ex marito. Appena appresa la notizia, infatti, anche la bella Romina, così come tantissimi altri suoi colleghi, ha voluto farle una straziante dedica su Instagram per esprimere il suo stato d’animo attuale. Ecco di che cosa parliamo:

“Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore”, queste parole scrive Romina Power a corredo di una tenera foto abbracciata alla cara donna. Ma non solo. Perché, qualche ora dopo, la cantante americana ha voluto esprimere altre parole strazianti:

“Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno”, conclude la Power. Ed è proprio così. Jolanda resterà sempre nel cuore di tutti i fan di Al Bano, non c’è dubbio.