Serena Enardu, inaspettato gesto sui social: la decisione spiazza tutti

Pochissime ore fa, Serena Enardu ha aggiornato i suoi fan di un inaspettato gesto che, da lì a poco, avrebbe compiuto sui social: ecco la decisione.

Una decisione che, senza alcun dubbio, avrà spiazzato tutti i suoi fan. Pochissime ore fa, infatti, Serena Enardu ha tenuto aggiornati i suoi sostenitori di Instagram di un inaspettato gesto che, da lì a poco, avrebbe commesso. Si riprende mentre è in macchina, l’ex tronista di Uomini e Donne. E, come è solita fare, inizia ad interagire con i suoi followers. In diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato dei suoi racconti ‘social’. Instagram è, per l’ex concorrente di Temptation Island Vip, una sorta di diario personale. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter parlare, seppure indirettamente, con coloro che la seguono costantemente. E lo ha fatto anche pochissime ore. Quando, intorno le ore 13:00, ha comunicato una decisione davvero ‘clamorosa’. Ecco di che cosa parliamo.

Serena Enardu, l’inaspettato gesto social che spiazza tutti: cos’è successo

“Oggi mi sento altruista e generosa. Ho proprio voglia di far stare bene tutti voi e, quindi, mi è venuta una bellissima idea”, è proprio con queste parole che Serena Enardu comunica ai suoi followers una decisione davvero incredibile. Tramite alcune Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di un inaspettato gesto che, a quanto pare, avrebbe commesso sul suo account Instagram. Stando a quanto si evince dalla dichiarazioni della diretta interessata, sembrerebbe che, questa mattina, Serena abbia deciso di bloccare tutte quelle persone che sono riluttanti a vedere le sue immagini, la sua persona e tutto ciò che fa quotidianamente tutti i giorni. “Non voglio disturbare nessuno”, continua a dire la bella Enardu, ovviamente in chiave ironica, per giustificarsi di questo gesto.

Non sappiamo cosa ci sia dietro a questo ‘folle’ gesto. Probabilmente, come è accaduto già in passato, l’ex concorrente sarà stata protagonista di qualche commento in privato poco piacevole. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che avrà preso questa decisione.