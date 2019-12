Tramite alcune sue Instagram Stories, Taylor Mega ha fatto un’inaspettata rivelazione sul suo uomo ideale, poi ne mostra la foto sui social.

Dopo il racconto della spiacevole disavventura vissuta a Milano, Taylor Mega è ritornata a raccontarsi su Instagram. Come raccontato in alcuni nostri recenti articoli, per la bella influencer è davvero importante poter mantenere dei rapporti con i suoi sostenitori. Non a caso, in occasione del suo compleanno, la giovane ha voluto organizzare un mega party in pink con i suoi più accaniti sostenitori. Ma non è finita qui. Perché, in diverse occasioni, la bella Mega è stata protagonista di confessioni e di retroscena sulla sua vita privata. L’ultima è giunta pochissime ore fa. Quando Taylor ha fatto un’inaspettata rivelazione riguardante il suo prototipo di uomo ideale. Ecco che cosa dice.

Taylor Mega: “È il mio uomo ideale”, la rivelazione e la foto su Instagram

Qualche mese fa, Taylor Mega è stata al centro del gossip soprattutto in seguito alla love story con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Terminata questa storia d’amore, però, l’influencer ha fatto ancora parlare di sé. Soprattutto in seguito a diversi flirt attribuitole a cui, come raccontato in un nostro articolo, ha risposto in modo abbastanza ‘duro’. Tuttavia, pochissime ore fa, Taylor ha davvero sorpreso tutti. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, la giovane influencer di Udine ha chiaramente mostrato il suo prototipo di uomo ideale. Siete curiosi di vederlo? Tranquilli, vi mostriamo tutto nel dettaglio:

Ebbene si. È proprio il famoso attore Ryan Gosling ad essere l’uomo ideale per la bella influencer. Secondo voi, quali saranno state le ‘doti’ a rendere affascinante l’uomo agli occhi dell’influncer? L’aspetto angelico o il corpo pieno di tatuaggio? Chissà. Fatto sta che questa rivelazione è stata davvero incredibile, vero? Cosa aspettate cari maschietti, avete queste caratteristiche? Fatevi avanti! Magari, Taylor sta aspettando proprio voi.