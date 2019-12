Uomini e Donne, la rivelazione shock di Armando: “Mandi i messaggi a mia sorella, vergognati!”Ecco cosa vedremo nella prossima puntata.

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata, come sempre, ricca di emozioni e colpi di scena. È stata la volta del Trono Over, lo spazio del programma di Maria De Filippi dedicato agli over 35. Una puntata davvero scoppiettante, quella di oggi, in cui abbiamo scoperto finalmente la decisione di Ida, dopo la proposta di matrimonio ricevuta da Riccardo. Ma, ad attirare l’attenzione di tutti, sono state le anticipazioni della prossima puntata. Anticipazioni davvero shockanti: assisteremo a un battibecco abbastanza acceso tra Armando e Juan Luis, lo spasimante di Gemma. E le accuse del napoletano verso Juan non sono passate inosservate. Ecco cosa ha rivelato.

Armando contro Juan Luis: è quello che vedremo nella prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le anticipazioni andate in onda oggi non sono passate inosservate. Tra i due cavalieri del programma di Maria De Filippi nasce una vera e propria lite in studio. Entrambi hanno qualcosa da ridire sul mondo di comportarsi con le donne dell’altro, ma ecco che Armando si lascia andare ad alcune rivelazioni clamorose sul corteggiatore di Gemma: “Esco fuori con le donne e poi qua dentro vieni a corteggiare Gemma!!”. Ma è quando Juan tenta di difendersi che Armando continua, aggiungendo dettagli ancora più forti: “Vuoi le chat con una signora di Firenze: “vieni a casa mia oppure vengo a Firenze?”. Proprio così, secondo Armando, il bel Juan avrebbe avuto una conversazione compromettente con una donna di Firenze. Juan Luis continua a negare, definendo la donna in questione un’amica che sarebbe andato a trovare, ma ecco che Armando lancia l’ultima, clamorosa, bomba: “Tu mandi i messaggi pure a mia sorella, che ha la metà della tua età! Ma perché non ti vergogni?“. Un’accusa forte, quella di Armando, che ha acceso gli animi in studio. Come la prenderà Gemma? Non ci resta che attendere la puntata di domani di Uomini e Donne!