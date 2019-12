Alba Parietti furiosa a Vieni da Me: “Mughini fa la soubrette, perché io non posso scrivere?”

Vieni da Me, Alba Parietti contro Mughini è senza filtri.

Ospite a Vieni da Me di oggi c’è Alba Parietti e Caterina Balivo specifica: “Alba sarebbe dovuta venire lo stesso oggi, Mughini ha toccato un tasto dolente”. La Parietti interviene subito: “Ha toccato con totale gratuità un tasto sbagliato. Ha infamato la mia persona, io mi difendo da critiche che offendono me, i miei genitori e la memoria storica di chi ha contribuito con me a scrivere questo libro”.

Lo scontro tra Mughini e Alba Parietti a Vieni da Me

Mughini nei giorni scorsi da Caterina a Vieni da Me aveva dichiarato, riferendosi a Alba Parietti: “Non la ritengo una pensatrice moderna come lei ritiene di essere. È una bella donna che chiacchiera, certe volte avvia dei discorsi su come è andata la Seconda guerra Mondiale che, insomma, io lascerei perdere se fossi in lei”.

Alba Parietti: “Mughini ha mortificato la mia persona”

Tornati in studio Alba Parietti è un fiume in piena: “Come ho già detto non capisco perché Mughini ritiene di avere più titolo di me di parlare della guerra. Ne parlo perché mio padre da quando ero piccola mi ha sempre portato a vedere dove ha lottato come partigiano. Forse l’ANPI mi può dire se posso o non posso parlarne. Chiunque ha memorie o conserva le memorie di chi ha fatto la Guerra deve parlarne. Non mi risulta che grandi intellettuali italiani vaghino a parlare di gossip in televisione. Ha poi messo in discussione la mia dignità professionale, io mi chiedo perché Mughini debba mortificare una persona. Perché lui gratuitamente deve infangarmi, dice che ho inventato la richiesta di Berlusconi. Se nell’arco della mia vita sono riuscita a farmi sentire da un pubblico più ampio di lui non è colpa mia. Lui chiacchiera, ascoltando voci di corridoio rinnegando la firma del mi contratto”.