Alessandro Preziosi, grave lutto per l'attore: la notizia appena arrivata

Alessandro Preziosi, è nelle ultime settimane molto impegnato in tournee, in tutta Italia, con la sua interpretazione di Vincent Van Gogh. L’attore, ex protagonista di Elisa di Rivombrosa, con l’ex moglie Vittoria Puccini, ha però ricevuto una notizia dolorosissima. E’ venuto a mancare un membro della famiglia…

Alessandro Preziosi, grave lutto per l’attore di Elisa di Rivombrosa: la notizia appena arrivata

Purtroppo nella notte, è giunta la notizia della dipartita di Massimo Preziosi, padre di Alessandro Preziosi. L’uomo era stato un noto penalista Avellinese, attivo nel sociale e in politica, è stato anche sindaco di Avellino nel 1975, a soli 33 anni. Figura di spicco e spessore, è stato un grande esempio per i familiari, e per i cittadini. Massimo, figlio Olindo, ha cercato di seguire le orme del padre, interessandosi alla Politica. Provò la corsa al Senato, ma senza però riuscirci, nel 1996. Massimo Preziosi, tentò nuovamente nel 2009, di candidarsi come sindaco, per seguire il percorso già intrapreso anni prima, ma il risultato non fu quello sperato. L’uomo alle elezioni fu battuto per pochi voti dal rivale Giuseppe Galasso. Da ricordare, anche la carriera da avvocato penalista, che non ha mai abbandonato, e che è stata seguita anche dai figli: Olindo, Valerio e Alessandro, che seppur laureatosi, ha poi inseguito la carriera da attore. Dal suo studio legale, si sono formati molti penalisti noti e di spicco. I funerali dell’uomo avverranno ad Avellino domani 12 Dicembre, nella Chiesa del Rosario alle ore 10.30. L’uomo si è spento nella notte, all’età di 77 anni, non sono noti i motivi della dipartita. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e dei figli Alessandro, Valerio e Olindo, per questo momento così delicato e doloroso.