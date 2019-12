Andrea Damante, le foto del bacio che fanno scatenare il web… Nuovo amore per il Dj Veronese, dopo il flirt con Viviana Vizzini…

Andrea Damante dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, fa parlare spessissimo di sé, per i numerosi flirt a cui viene associato. Il bel Dj Veronese, è stato spesso sorpreso, in compagnia di modelle o influencer, a volte in atteggiamenti equivocabili, altre volte invece, si sono rivelate solo amiche, come nel caso di Nicole Mazzoccato, o colleghe. Nelle scorse settimane, si era parlato molto della sua presunt relazione con Viviana Vizzini, anch’essa proveniente dal mondo di Uomini e Donne, ma tra i due sembra essere già finita. E il Dj è stato paparazzato dal settimanale Chi, in compagnia di una bellissima donna, scopriamo insieme chi è…

Andrea Damante, il bacio appassionato con una ragazza: nuovo amore in vista?

Dopo la fine della sua storica relazione con Giulia De Lellis, le donne con cui è stato visto il Dj Veronese, sono state tante, l’ultima è stata Viviana Vizzini. I due erano stati avvistati a cena fuori in un locale Giapponese molto in. Ma il settimanale Chi, è riuscito a strappare al dj un: “Preferisco dimenticare”, in merito alla sua conoscenza con la Vizzini. Questo fa pensare che i due non siano riusciti ad andare troppo oltre con la loro conoscenza. Ma stando sempre alle anticipazioni lanciate dal settimanale di Alfonso Signorini, Damante starebbe frequentando una modella… Si tratta di Claudia Coppola! I due sono stati avvistati al Dry, locale molto In dell movida Milanese, in cui si sono scambiati delle dolci effusioni in pubblico, culminate con un bacio appassionato, dietro la vetrina del locale. La sera seguente, i paparazzi di Chi, li hanno beccati a cena da Langosteria Bistrot. Non ci resta che aspettare per ulteriori aggiornamenti.