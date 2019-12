Aurora Ramazzotti, si trovava a Londra per lavoro, ma viene ‘beccata’ in viaggio: ecco cosa stava facendo la conduttrice e speaker

Aurora Ramazzotti, negli ultimi giorni si è recata a londra, per svariati impegni, sia lavorativi, che personali. La giovane infatti si è recata a Londra per un evento organizzato dal marchio sportivo Nike, in occasione della presentazione della nuova scarpa da corsa, sviluppata per tutti gli appassionati. Oltretutto, vi ricordiamo che il fidanzato della ragazza vive proprio a Londra, quindi ha avuto modo di unire utile e dilettevole.

Aurora Ramazzotti, ‘beccata’ in viaggio: ecco cosa stava facendo

La bellissima Aurora, si trovava a Londra per impegni di lavoro, ma nonostante ciò, non ha perso occasione per renderci tutti partecipi, di questa incredibile esperienza a cui ha avuto modo di partecipare. Ma non è tutto, perché oltre alla bella esperienza vissuta con Nike, la radiofonista, è stata protagonista di due episodi non troppo piacevoli. In primis, lo spavento preso in Hotel, a causa di alcuni rumori, che l’hanno spaventata, e poi un episodio avvenuto ieri sera in viaggio, dopo un giro nella città Inglese. Aurora in compagnia di alcuni amici e del fidanzato sono andati in giro per la città, come dimostrato anche dalle sue instagram stories. La giovane ha fotografato i murales della città, su Amy Winehouse, frasi sulla libertà e sulla potenza delle donne, dipinti colorati e ricchi d’espressione. Dopo questo giro in città, la Ramazzotti, è stata ‘beccata’ in viaggio, mentre faceva qualcosa di inaspettato…

Aurora è stata fotografata mentre dormiva beatamente sulla poltroncina di un aereo probabilmente. La giovane stanchissima dalla notte agitata, a causa dei rumori e dal giro a Londra, si è lasciata andare tra le braccia di Morfeo, non curante di essere stata fotografata, in una posa, non troppo composta.