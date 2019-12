Benedetta Parodi si è lasciata immortalare in cucina: lo scatto ha suscitato l’interesse di tutti i fan, soprattutto per un dettaglio ‘strano’, i dettagli.

Vanta di un successo davvero spropositato, Benedetta Parodi. Con la sua genuinità, semplicità e bellezza, la bella moglie di Fabio Caressa è una delle conduttrici più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Non soltanto è la colonna portante di diversi programmi di cucina, ma è anche una vera e propria celebrità sui social. In diverse occasioni, infatti, la sorella di Cristina Parodi ha intrattenuto i suoi followers Instagram con racconti riguardanti la sua vita privata e, soprattutto, le sue giornate. E non solo. Se si guarda con attenzione la sua photogallery, infatti, si può notare una vastità di scatti davvero fenomenali. Ecco. L’ultimo di essi, risalente a qualche ore fa, ha catturato l’immediata attenzione dei fan. Ovviamente, vi spieghiamo immediatamente cos’è accaduto. Anche se vi anticipiamo che, dopo essersi immortalata in cucina, alcuni dei suoi fan hanno notato un dettaglio ‘strano’.

Benedetta Parodi in cucina: quel dettaglio non passa inosservato

È molto attiva sui social, Benedetta Parodi. Sul suo canale Instagram, la bella moglie di Fabio Caressa è solita intrattenere i suoi followers con deliziose fotografie di piatti cucinati in prima persona, o anche di crostate. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. È proprio per questo motivo che, dato il numero sconsiderato di foto che condivide quotidianamente della sua dimora, si può dire che i suo followers conoscono nei minimi dettagli la cucina della cuoca di Cotto e Mangiato. Perciò, dopo aver pubblicato una foto in tenuta casalinga e, soprattutto, in una cucina completamente diversa da quella che mostra solitamente, i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘strano’. Procediamo con ordine. E, prima di capire cosa sia successo, vi riproponiamo la foto in questione:

È proprio in questa cucina moderna che, pochissime ore fa, Benedetta Parodi si è lasciata immortalare. Non è quella ‘solita’, c’è da dirlo. Ed è proprio questo dettaglio, quindi, che viene notato dai suoi fan:

Da come si può chiaramente vedere, sono diversi i commenti dei suoi followers che notano il cambiamento di location. Immediata, perciò, la reazione di Benedetta. Che, nel rispondere ad una sostenitrice, ha chiarito ‘l’arcano’:

Voi, invece, ci avevate fatto caso?