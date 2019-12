Diletta Leotta è pazza d’amore: è proprio così che, pochissime ore fa, si è mostrata su Instagram, ecco la dedica inaspettata e da brividi.

In questo ultimo periodo, Diletta Leotta è sotto i riflettori attenti del gossip. È una delle donne più belle ed desiderate da tutti gli italiani. È proprio per questo motivo, quindi, che la sua vita privata cattura facilmente l’attenzione dei suoi sostenitori. Sono diversi mesi, da quando è terminata la sua relazione con Matteo Mammì insomma, che la bella giornalista sportiva è stata accostata a Daniele Scardina. È proprio con lui che, in diverse occasioni, la bella siciliana è stata immortalata insieme. Sembra esserci molta complicità tra di loro, anche se, fino a questo momento, nessuno dei due ha spiegato nel minimo dettaglio cosa c’è realmente tra di loro. Tuttavia, pochissime ore fa, Diletta ha condiviso su Instagram un’inaspettata dedica pazza d’amore. Ma…colpo di scena! Non è Toretto. Ecco di che cosa parliamo.

Diletta Leotta pazza d’amore: la dedica da brividi su Instagram, non è per Daniele Scardina

“Manca poco e si torna a casa da te”, scrive in questa dedica pazza d’amore su Instagram Diletta Leotta. Ebbene si. Avete letto bene. Ha mostrato apertamente, quindi, il suo amore. Dopo diverso tempo, quindi, la giornalista sportiva ha reso pubblica ed ufficiale la sua relazione con Daniele Scardina con tali parole? Assolutamente no! Anzi, vi diremo di più: queste parole non sono affatto dedicate a Toretto, bensì ad un altro. Cosa sarà successo? Tranquilli, nulla di grave. Vi diremo tutto. Ma, prima di spiegarvi i dettagli, vi mostriamo lo scatto in questione:

Ebbene si. È proprio al suo cagnolino che Diletta ha dedicato queste parole ricche d’amore. Stando a quanto si evince dalle parole della giornalista, sembra che, molto presto, la siciliana ritornerà a casa. Dove, com’è giusto che sia, potrà ricongiungersi con sua mamma, la sua famiglia ed, ovviamente, il suo cagnolino. E Daniele? Staremo a vedere!