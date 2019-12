I Medici 4 si farà? Le ultime indiscrezioni sulla serie televisiva di Rai 1

I Medici 4 si farà? È la domanda che si stanno facendo i telespettatori di Rai Uno in questo momento: ecco le ultime indiscrezioni

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de “I Medici“. La terza stagione si chiuderà con gli episodi intitolati “Anime perdute” e “Il destino della città“. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, che terrà incollati milioni e milioni di telespettatori. Lorenzo De’ Medici viene accusato da Savonarola di aver ucciso Tommaso, ma continuerà a negare. La moglie Clarice Orsini, nel frattempo, scoprirà di essere incinta. Peccato che la donna non riuscirà a portare a termine la gravidanza perchè morirà prima di partorire. La morte della moglie sarà una grave perdita per Il Magnifico, che cercherà di stringere un’alleanza con Papa Innocenzo VIII per contrastare la potenza della Repubblica di Venezia. In cambio, Lorenzo deciderà di dare in sposa la figlia Maddalena a Franceschetto Cybo. Lorenzo sarà tradito dal figlio stesso, che svelerà il suo piano proprio a Savonarola.

I Medici 4 si farà?

I fan sono desiderosi di sapere se ci sarà la quarta stagione della serie televisiva dedicata alla famiglia regnante a Firenze durante il Rinascimento. Non possediamo ancora notizie ufficiali riguardo un’eventuale quarta stagione. La storia dei Medici non è ancora terminata, anzi, i telespettatori resteranno con un grosso punto interrogativo. Gli estremi per una nuova stagione, dunque, ci sarebbero. Per quanto riguarda gli ascolti, la terza stagione è riuscita a riscattare i numeri abbastanza mediocri della seconda stagione. Potrebbero essere proprio i dati Auditel a convincere gli autori e la produzione a mettere in scena una quarta e attesissima stagione.

Al momento, però, sono solo indiscrezioni e soprattutto supposizioni. Non sappiamo se ci sarà o meno una nuova stagione de “I Medici“. Non ci resta che aspettare notizie o comunicati da parte della Rai.