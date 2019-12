Anticipazioni Uomini e Donne oggi: furiosa lite tra Juan Luis e Armando

Uomini e Donne Over, anticipazioni oggi 11 dicembre: duro scontro tra Juan Luis e Armando durante la sfilata.

Torna come sempre l’appuntamento con le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne. La puntata di oggi, che potrete vedere anche in streaming su Witty TV, Mediaset Play e in replica alla sera in chiaro, sarà bella intensa. Si continua con la famigerata sfilata Inferno o Paradiso e proprio durante la passerella femminile, Armando Incarnato e Juan Luis litigheranno duramente. Ecco cosa sappiamo dalle anticipazioni.

Juan Luis contro Armando “Vergognati”, anticipazioni oggi

Continua la sfilata di Uomini e Donne Over dal tema Inferno o Paradiso e Anna Tedesco, vestita da diavoletta, vediamo dalle anticipazioni che verrà insultata duramente dal suo ex, Samuele. “Incarni perfettamente ciò che sei” le dirà l’uomo. È il turno poi di Veronica che sulla passerella si presenterà invece in tema Paradiso. Armando Incarnato, suo corteggiatore le dirà: “Volevi 10? Eccolo”. Tra i due poi proseguirà lo scontro, voleranno parole pesanti e interverrà poi Juan Luis che come sappiamo dalle anticipazioni difenderà la donna, scagliandosi contro Armando. “Si dovrebbe vergognare, si vergogni” dichiara l’uomo a Incarnato. Armando però, come sempre, non le manda certo a dire e si infervora molto: “Vuoi vedere le chat che hai fatto con una signora di Firenze in cui diceva che lei doveva andare a casa sua o sarebbe andato di persona? L’intervento è tra me e Veronica, perché forse c’è qualcosa di vero a differenza tua”.

Ida contro Juan Luis: “C’è qualcosa che non mi quadra in te”

Gemma a quelle parole cerca di intervenire tra le lacrime. La donna ha capito che forse Juan Luis sta sentendo altre corteggiatrici esternamente al programma ed è molto delusa. Ida Platano, presente in studio, prende le difese dell’amica. Le asciuga le lacrime e dichiara: “C’è qualcosa che non mi quadra in te”. E a rincarare la dose ci si mette anche Armando: “Io se ho davanti una donna che mi piace la bacio, mica come te” dichiara l’uomo riferendosi alla decisione di Juan di non baciare Gemma.