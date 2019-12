Vieni da Me, Leonardo Pezzagli protagonista di Pezzi Unici, racconta a Caterina Balivo di sé.

Leonardo Pezzagli è uno dei protagonisti di Pezzi Unici la fiction di Rai 1 che va in onda ogni domenica sera con Sergio Castellitto. Ospite di Caterina Balivo racconta di come tra lui e Lapo, il personaggio che interpreta, ci sono molti punti in comuni oggi. Inizia così il viaggio alla scoperta della sua vita personale.

Leonardo Pezzagli, Lapo in Pezzi Unici: anticipazioni sulle ultime puntate

Da Twitter intanto arrivano moltissimi commenti positivi su Leonardo Pezzagli che ha colpito il cuore di tutte le follower del programma. “Sul programma non vi posso svelare nulla della serie, ma in queste ultime due puntate ci saranno grandi colpi di scena”. Si vede però un’anticipazione della prossima puntata in cui Lapo cerca di fare pace con la fidanzata Federica, ma senza risultato: “Come ogni fidanzato si fanno errori e questa volta anche Lapo ne ha fatto uno”. Caterina Balivo gli chiede così se lui ha sbagliato con qualche donna: “Sicuramente con qualche fidanzata ho sbagliato, qualcuna ha sbagliato anche con me”.

La vita privata di Leonardo Pezzagli

Parlando poi della sua vita privata Leonardo spiega che ha vissuto in Canada e in Brasile quando sua mamma è stata chiamata là per lavoro: “In Brasile a 8 anni per un mese non ho spiccicato parola, poi ho imparato subito il portoghese, sembravo madrelingua. Invece in Canada è stata più dura con l’inglese. Cambiare vita così da piccolo è stata dura, ma alla fine mi è servito tantissimo”. Leonardo voleva fare il calciatore e i suoi genitori lo hanno sostenuto, ma gli hanno consigliato di fare anche un laboratorio teatrale: “Quando mi sono infortunato la recitazione ha riempito un grande vuoto. Non è stato un amore a prima vista, ma un fuoco che è esploso”.