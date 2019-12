Lorenzo Riccardi nuovo opinionista di Uomini e Donne? I clamorosi indizi

Circolano voci secondo cui Lorenzo Riccardi, potrebbe essere il nuovo opinionista di Uomini e Donne, al fianco di Tina e Gianni… Ecco gli indizi

Lorenzo Riccardi è stato prima un corteggiatore e poi un tronista, forse tra i più amati degli ultimi anni. Con la sua simpatia, la vivacità e la schiettezza, è riuscito a conquistare tantissimi telespettatori. Il ragazzo nel corso delle puntate si è dimostrato essere molto più che un burlone e giocherellone, anzi, ha avuto modo di far vedere le sue fragilità, i suoi limiti e le sue paure, mostrandosi un ragazzo buono e col cuore d’oro. Nelle ultime settimane, sebbene la sua storia con Claudia Dionigi, prosegua a gonfie vele, ha deciso di tornare negli studi Mediaset di Uomini e Donne, per un motivo sorprendente! Secondo il ‘Vicolo delle News’, Lorenzo, potrebbe essere il nuovo opinionista del programma!

Lorenzo Riccardi nuovo opinionista? Spuntano gli indizi choc

Lorenzo Riccardi nonostante la sua relazione con Claudia Dionigi prosegua a gonfie vele, ha deciso di tornare negli studi di Uomini e Donne, al servizio di Maria. Il giovane infatti, qualche tempo fa, aveva mosso la richiesta a Raffaella Mennoia di poter tornare negli studi. La presenza del Riccardi durante le ultime registrazioni non sono passate inosservate, e stando a quanto riportato dal ‘Vicolo delle News‘, potrebbe diventare una presenza fissa negli studi di Maria De Filippi, addirittura un terzo opinionista aggiunto. La presenza del giovane, animerebbe un po’ i troni che quest’anno sembrano non coinvolgere troppo il pubblico da casa. Lorenzo sempre attento e con la risposta pronta, nelle ultime registrazioni, sembrerebbe, aver dato un po’ di brio e di movimento al trono di Giulio Raselli. Lorenzo non fa mistero della sua presenza negli studi del programma, attraverso le sue Instagram Stories, ciò fa quindi sospettare che la sua presenza, possa diventare fissa nelle prossime settimane. Non ci resta che aspettare per ulteriori sviluppi.