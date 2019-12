Romina Power assente al funerale dell’ex suocera Jolanda: vediamo il toccante post che la cantante le dedica su Instagram

La scomparsa della madre di Al Bano, Jolanda, è stato un fulmine a ciel sereno per tutti, anche per la sua ex nuora, Romina Power. I membri della famiglia, hanno speso parole toccanti e dolcissime, per la donna, non è stata da meno la Power, che ha voluto commemorare la sua memoria, spiegando i motivi per cui non potrà essere presente ai funerali. Vediamo insieme il post pubblicato sul suo profilo Instagram Ufficiale…

Romina Power, ha sempre detto di avere avuto un bellissimo rapporto con la ex suocera Jolanda, a cui ha voluto enormemente bene. La Power, stimava moltissimo la donna, che l’ha accolta in casa sua e l’ha trattata come una figlia, per anni, e proprio per questo, nel post su Instagram, ha raccontato di provare un dolore enorme per la sua perdita. La cantante che negli ultimi anni ha ricucito un bel rapporto con Al Bano, ha spiegato che subito dopo Natale si sarebbe recata a Cellino San Marco, per poter festeggiare il compleanno dell’anziana donna, e che mai si sarebbe aspettata di ricevere questa notizia, così dolorosa. Purtroppo ognuno vive il dolore in modo proprio e sebbene lei abbia deciso di vivere questo dolore in silenzio, ciò non implica che i suoi sentimenti non siano forti. La Power ha continuato spiegando che purtroppo non ha potuto presenziare al funerale, a causa di problemi di forze maggiore, probabilmente, anche fisici. Nel post pubblicato su Instagram, la donna afferma: “Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma il suo funerale oggi, no. Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare. Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo. Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita! Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e sopratutto ad Albano che e’ stato un figlio amorevole ed esemplare. E passero’ comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione.“