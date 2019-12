La nuova tronista del trono Classico di Uomini e Donne è Sara: la giovane ha 28 anni ed è un’assistente di volo. Scopriamo qualcosa in più su lei!

Uomini e Donne ha una nuova tronista: l’ha presentata oggi 11 dicembre 2019 tramite il sito ufficiale Witty. La nuova protagonista del noto programma di Maria De Filippi si chiama Sara ed è la prima volta che la vediamo in studio. Siederà sulla famosa sedia rossa al posto di Veronica Burchielli, che ha abbandonato il trono per seguire Alessandro Zarino all’esterno. Dal video di presentazione ha fatto una splendida impressione a tutti: il suo sorriso e la sua semplicità l’hanno contraddistinta. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su lei? Vi sveliamo tutto…

Chi è Sara Shaimi: età e vita privata della tronista di Uomini e Donne

La nuova protagonista di Uomini e Donne si chiama Sara. Ha 28 anni e nella vita è un’assistente di volo. È nata a Rieti, città a cui è molto legata, ma vive a Roma in un piccolo monolocale di 25 mq. “Mi reputo una ragazza orgogliosa e fortunata” – ha spiegato nel video di presentazione – poichè ha un lavoro che le permette di pagare l’affitto. Il suo sorriso dona allegria e con quello, tira fuori tutta la sua dolcezza. Non tutti però l’hanno apprezzato. Sara ha raccontato di essersi circondata di persone sbagliate che non hanno mai capito il suo valore. “Solo l’amore in passato è riuscito a farmi spegnere il sorriso. Ho vissuto relazioni nelle quali non mi sono sentita apprezzata” ha svelato. Ha raccontato di aver avuto uomini che l’hanno fatta sentire ‘una nullità’. Nel provare a spiegare l’accaduto durante la clip di presentazione, la giovane non è riuscita a trattenere le lacrime. Nella clip, mostra Rieti, la sua città natale nella quale vivono i suoi affetti: i tre fratelli e la mamma.

La sua bellezza le ha permesso di vincere il concorso Miss Alto Lazio nel 2015. Sara ha un viso particolare e davvero splendido.

MISS ALTO LAZIO 2015 : SARA SHAIMI Pubblicato da Miss Alto Lazio su Domenica 16 agosto 2015

Riuscirà a trovare finalmente un uomo che apprezzi il suo carattere e che capisca di avere un gioiello prezioso tra le mani? Noi glielo auguriamo.