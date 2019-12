Pochissime ore fa, Serena Enardu ha fatto una confessione su Instagram: ai suoi followers, ha dichiarato qual è stato il giorno più brutto della sua vita.

È la vera e propria regina di Instagram, Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è solita interagire con i suoi followers. Nonostante già prima di Temptation Island Vip fosse solita condividere i momenti della sua giornata sul suo canale social, una volta terminata la sua esperienza televisiva, la cosa è aumentata notevolmente. Tanto che, in diverse occasioni, la bella sarda si è lasciata andare a dei racconti davvero incredibili. Non soltanto, quindi, foto mozzafiato, ma anche retroscena e spiacevole episodi. Proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Serena si è lasciata andare ad un’inaspettata ed inedita confessione sulla sua vita. Ecco che cosa dice.

Serena Enardu, l’inedita confessione: “È stato il giorno più brutto della mia vita”

Sappiamo che Serena Enardu ha davvero un rapporto speciale con la sua famiglia. Non soltanto con Elga, sua sorella gemella. Con la quale ha un rapporto bellissimo e, soprattutto, simbiotico. Ma anche con la parte restante della sua famiglia. A partire, quindi, da suo fratello, sua madre ed, ovviamente, suo padre. Ecco. Riguardo a quest’ultimo, pochissime ore fa, Serena si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione. Com’è solita fare, si è dedicata ai suoi sostenitori. E, soprattutto, alle loro domande. È proprio una di esse, quindi, che chiedeva all’ex tronista di Uomini e Donne se avesse mai vissuto un giorno più brutto della vita. Ecco di che cosa parliamo:

La risposta di Serena, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, è davvero dettagliata. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, racconta di aver vissuto uno dei giorni più brutti della sua vita quando, improvvisamente, suo padre si è sentito male. “Non dava segni di vita, pensavo fosse morte”, scrive la giovane Enardu per descrivere nello specifico quei momenti. E, soprattutto, quella giornata che, com’è giusto che sia, è rimasta impressa nella sua mente.