Taylor Mega ripresa di spalle: Lato B da urlo, Instagram è in visibilio

Taylor Mega viene ripresa di spalle negli studi di Cologno Monzese : lato B da urlo, fasciato in un abito di raso… Instagram è in visibilio

Taylor Mega, ultimamente, è spesso ospite di Barbara D’Urso, negli studi di Cologno Monzese nelle vesti di opinionista, per gli argomenti più vari. La giovane influencer e imprenditrice, non lascia mai nulla al caso, anzi, cura in modo maniacale il proprio aspetto fisico sia per quanto riguarda la cura del corpo, che il vestiario. Non è inusuale infatti che ci rende partecipi delle sue sessioni di shopping attraverso le instagram stories. Taylor che negli ultimi giorni è stata ospite più volte da Barbara D’Urso, ci ha regalato degli outfit davvero superlativi! Ma vediamo insieme l’outfit di questo pomeriggio, che le ha messo in bella mostra un lato b da urlo, tanto da far scatenare i fan sul social, con like e commenti!

Taylor Mega manda in visibilio i fan su Instagram: il lato b è da urlo!

Taylor Mega, ci ha abituati a degli outfit provocanti e super sensuali, e neanche stavolta si è smentita! A ‘Live non è la D’Urso‘, aveva indossato un abito rosso fuoco, davvero stupendo, succinto e sensualissimo, che metteva in evidenza i punti forte della influencer, ma l’abito indossato oggi pomeriggio, è ancor più bello! La Mega ha indossato un mini dress, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione! L’abito era di raso blu, che si intonavano al colore dei suoi occhi, aveva la schiena scoperta ed era fasciatissimo sul lato B. E proprio questo è risultato ancor più valorizzato dall’abito, che calzava a pennello alla giovane, come una seconda pelle.

Non ci resta che fare i nostri complimenti alla ragazza, per la scelta dell’abito!