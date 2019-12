Sara è la nuova tronista di Uomini e Donne: la produzione l’ha annunciato poco fa con un piccolo video sui propri canali social

Il trono classico di Uomini e Donne è in fermento. Porte scorrevoli e via vai di tronisti e troniste. Dopo la scelta di Alessandro Zarino, la presentazione di Carlo Pietropoli e il colpo di scena di Veronica Burchielli, la produzione ha annunciato una nuova tronista. La notizia è stata lanciata oggi pomeriggio attraverso un piccolo video di presentazione pubblicato sui propri canali social. La nuova tronista si siederà accanto a Carlo Pietropoli e a Giulio Raselli, anch’egli vicino alla scelta. Di seguito vi diamo alcune notizie sulla nuova protagonista del trono classico e le sue prime parole.

Uomini e Donne, Sara è la nuova tronista

Sara è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi: la notizia è stata annunciata poco fa attraverso i canali social. La produzione ha pubblicato un piccolo video di presentazione, in cui la nuova protagonista del trono classico descrive se stessa e l’uomo che vorrebbe accanto. Queste le parole della nuova tronista: “Sono una ragazza di provincia. Il mio lavoro per me è una finestra sul mondo. Mi fa incrociare lo sguardo di migliaia di persone e mi fa evadere da posti dove ho sempre vissuto. Ma più viaggio e più apprezzo il valore di casa“. La nuova protagonista del trono classico ha 28 anni, è un’assistente di volo e per lavoro vive a Roma, ma è nata a Rieti. È bruna con capelli lunghi e occhi marroni, abbastanza alta e con un fisico curvilineo.

Sui social, ovviamente, tutti si sono messi alla ricerca del suo contatto, che come sappiamo durante la sua esperienza nel programma sarà chiuso. Al momento non si conosce il cognome della tronista, che sarà presentata a breve su Canale 5.