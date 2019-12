Nella prossima puntata di Verissimo, sabato 14 dicembre, ci sarà un ospite inaspettato: un vero è proprio strappo alla regola per Rai-Mediaset. Scopriamo chi è.

Silvia Toffanin è diventata ormai un volto principale di Canale 5: il suo programma Verissimo è uno dei più seguiti tra i programmi Mediaset. Il sabato pomeriggio ormai è della splendida conduttrice che in ogni puntata intervista personaggi famosi del cinema e della televisione italiana. Si parla di strappo alla regola questa volta: sabato 14 dicembre ci sarà un ospite che ‘romperà’ le barriere tra Rai e Mediaset. Scopriamo di chi si tratta.

Verissimo, sabato 14 dicembre un ospite inaspettato: strappo alla regola per Rai-Mediaset

Splendide novità per i telespettatori italiani che si ritroveranno forse ‘confusi’ nel vedere un incrocio tra Rai e Mediaset. Di cosa stiamo parlando? Questa sera di mercoledì 11 dicembre 2019 andrà in onda una nuova puntata di Viva Rai Play. Lo show condotto da Fiorello sta avendo un enorme successo: in esclusiva su RaiPlay il conduttore regala in ogni puntata contenuti davvero originali realizzati con i personaggi più noti della televisione italiana. Gli ospiti di questa sera saranno i famosi e fantastici cantanti Tiziano Ferro e Michele Bravi e poi ci sarà un colpo a sorpresa: Silvia Toffanin. La splendida conduttrice sarà ospite della Rai questa sera e questo dimostra quanto sia diventato importante il suo ruolo in Mediaset.

E così, per ‘ricambiare il favore’, nella puntata di Verissimo, sabato 14 dicembre 2019, la moglie di Piersilvio Berlusconi ospiterà Fiorello: nel suo studio di Canale 5 riceverà colui che riesce sempre a regalare un sorriso e non solo. Il conduttore, cantante, doppiatore racconterà certamente aneddoti della sua vita interessanti. Sarà una puntata da non perdere. Questo il post del profilo ufficiale del talk show della Soffanin: