Wanda Nara ed il marito Mauro Icardi hanno regalato ai fan uno scatto in una posizione ‘particolare’: il dettaglio bollente ha attirato l’attenzione di tutti. Diamo un’occhiata.

Riescono spesso a catturare l’attenzione del popolo del web con i loro scatti: Wanda Nara e Mauro Icardi hanno sempre i riflettori puntati. I due hanno un rapporto non solo coniugale ma anche lavorativo: tutti sanno che l’argentina è l’agente di suo marito, attaccante del Paris Saint Germain, in prestito dall’Inter, oltre ad essere opinionista del noto programma televisivo sportivo, Tiki Taka. La bella Wanda è famosa anche in versione ‘influencer’. I suoi scatti spesso senza veli hanno sempre fatto girare la testa ai fan. Durante il party dei suoi 33 anni a Parigi, tenutosi ieri 10 dicembre 2019, la splendida argentina ha scattato qualche foto con la sua dolce metà: una di queste ha attirato l’attenzione di tutti per la posizione e per il bacio passionale. Vediamo insieme il post condiviso su Instagram.

Wanda Nara e Icardi: posizione ‘particolare’, scatta il bacio molto passionale

Il post racconta della loro passione: Wanda Nara e Icardi sono inseparabili e nell’ultimo post di Instagram dell’argentina il concetto arriva ben chiaro.

La posizione è molto ‘particolare’ ed i due stanno per scambiarsi un bacio passionale: il momento bollente non poteva non essere commentato da migliaia e migliaia di fan. Utenti Instagram di ogni nazionalità hanno lasciato un pensiero sotto il post: “Me gusta ver tanto amor (mi piace vedere così tanto amore)”, “Siete bellissimi”, “Sexy!”, “Wowwww que regalito de cumple ese beso (Wow, che bel regalo di compleanno questo bacio“. Ciò che ha rende la posizione ancora più ‘bollente’ è certamente il vestito della modella ed agente: Wanda indossa un abito con la schiena totalmente nuda. La sua bellezza riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta.