E’ giunta ieri la notizia della dipartita di Jolanda, madre di Al Bano Carrisi. La donna, si è spenta all’età di 96 anni, nella tenuta di famiglia a San Marco Cellino. Il dolore per la perdita è stata tanta, e le dichiarazioni dei figli, dei nipoti e di chiunque la conoscesse, sono state forti. Forti come il carattere della signora Jolanda, che nel corso degli anni, si era fatta conoscere come una donna schietta, intelligente e senza peli sulla lingua. Anche Romina, ha speso per lei parole dolcissime e toccanti, per onorare la sua memoria, e altrettanto ha fatto anche il nipote Yari, figlio di Al Bano e Romina. Vediamo insieme, quali sono state le parole dell’uomo.

Yari Carrisi, parole toccanti per nonna Jolanda: “Ci hai fatto da genitore”

Yari Carrisi, figlio di Romina Power e Al Bano Carrisi, era legatissimo a nonna Jolanda, con cui condivideva momenti di gioco e di affetto. L’uomo ha deciso così di ricordare l’amata nonna, in un lungo post su Instagram, in cui ripercorre i momenti della sua infanzia sotto l’ala protettrice della nonna, e i momenti in età adulta, in cui, con la stessa complicità di un tempo, riuscivano a strappare un sorriso a molti. Yari ha sempre visto nella nonna, una seconda madre, da cui farsi coccolare e proteggere, e proprio per questo ha speso per lei, parole dolcissime: “Grazie Nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a Novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. I Love You Nonna“.

Da questo lungo post, si può quindi capire, ancor di più, quanto l’amore del giovane, fosse profondo per la nonna.