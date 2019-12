Amadeus, il clamoroso retroscena svelato dalla moglie Giovanna Civitillo: “Non ci dorme la notte”; ecco le sue parole.

sempre meno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più attesa e amata del nostro Paese. Conduttore e direttore artistico del Festival sarà Amadeus. È la prima volta per lui e, a quanto pare, il padrone di casa dei Soliti Ignoti si sta preparando a Sanremo con tanta dedizione. A rivelare alcuni retroscena è stata Giovanna Civitillo, la bellissima moglie di Amadeus. In un’intervista a Oggi, l’ex showgirl de L’Eredità ha raccontato come Amadeus si sta preparando alla sua avventura sanremese. Il conduttore sta dando davvero tutto se stesso affinché tutto proceda per il meglio, a tal punto che a volte dimentica di mangiare. Scopriamo le parole di Giovanna.

Amadeus non vede l’ora di salire sul prestigioso palco dell’Ariston. Sarà lui la guida del 70° Festival di Sanremo, e, perché vada tutto bene, il conduttore si sta preparando con tanto impegno e concentrazione. Al settimanale Oggi, la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ha svelato alcuni retroscena riguardanti questo periodo pre-Sanremo. Amadeus è così preso dalla preparazione della famosa kermesse canora, che a volte dimentica anche di mangiare: “Gli dico io di mangiare, è così preso che a volte lo dimentica. Per il resto, gli consiglio di seguire il suo istinto”. Si, perché tra i tanti compiti di Amadeus , c’è quello importantissimo di scegliere le 22 canzoni che gareggeranno al Festival. E, dal racconto di Giovanna, abbiamo saputo che il conduttore non fa altro che ascoltare e riascoltare i brani, a ripetizione: “Sta sempre con le cuffiette, per parlargli io e mio figlio José dobbiamo togliergli gli auricolari, non ci dorme la notte!”. Insomma, Amadeus ci sta mettendo davvero tutto il suo impegno per dare vita a un Festival che possa soddisfare tutti, dai telespettatori storici ai fan dell’ultim’ora. Non ci resta che attendere Febbraio per scoprire tutte le novità del Sanremo di Amadeus. Noi non vediamo l’ora!! E a L’Altro Festival, ex Dopo Festival, ci sarà Nicola Savino.