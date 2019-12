Amici, anticipazioni 14 Dicembre: ormai sempre più vicini alla fase del serale, iniziano le eliminazioni per la formazione delle squadre. Ospite Emma!

Come ogni anno, anche questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, sembra riservarci molte sorprese. E come ogni anno, in questa fase preserale, iniziano le eliminazione, per la formazione delle squadre che poi si sfideranno fino alla finalissima. I professori, stanno già esprimendo le loro preferenze e i loro giudizi, su chi secondo loro dovrebbe uscire dalla scuola sabato. I banchi, infatti, sabato diventeranno 16, e non più 18, quindi sappiamo per certo che ci saranno due eliminazioni. Ma non è finita qui… Vediamo nel dettaglio, il pensiero dei professori e gli ospiti della puntata che andrà in onda il 14 Dicembre.

Amici, anticipazioni 14 Dicembre: vediamo chi potrebbero essere gli eliminati e gli ospiti presenti in puntata

L’ospite della prossima puntata pomeridiana di Amici, sarà sicuramente Emma Marrone, che tornerà in studio per parlare del suo nuovo disco ‘Fortuna’, come da lei annunciato attraverso delle Instagram Stories. Per quanto riguarda le eliminazioni, non vi è nulla di certo, ma stando a quanto successo nel corso dei Day Time di questa settimana, il web ha formulato delle ipotesi. Per quanto riguarda il ballo, ci sono degli allievi non ritenuti validi dai professori, per tecnica o personalità: Timor Stiffens ha una preferenza per il ballerino Alioscia, che però non ritiene ancora maturo per questo tipo di esperienza; Alessandra Celentano non vede di buon occhio, né Giorgia Lopez, né Giuseppe Preziosa, che non ha convinto neanche gli altri due professori; Valentin Alexandru non è molto apprezzato dalla maestra Celentano, e neanche dalla Peparini, che gli ha fatto intendere di essere bravo, ma di non essere tra i suoi preferiti. Per quanto riguarda il canto invece fino ad ora Zerbi si è espresso sugli Inico, non ritenendoli all’altezza del banco. Non ci resta che aspettare per capire cosa succederà sabato.