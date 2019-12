Antonella Mosetti ‘da censura’: l’abito è corto, allarga le gambe e…Instagram diventa ‘bollente’ con la foto della showgirl.

Basta poco ad Antonella Mosetti per alzare la temperatura su Instagram. La bellissima showgirl italiana, ex concorrente del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli, è spesso in tv come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, ma è molto attiva sui social. Su Instagram, nello specifico, il social network preferito dai vip. Sul suo profilo, Antonella ama postare foto e video delle sue giornate, e spesso delizia i followers con scatti decisamente provocanti. È quello che ha fatto anche qualche ora fa, quando su Instagram è apparso un post decisamente ‘bollente’. La Mosetti ha mostrato a tutti l’outfit scelto per la serata di ieri, ma la posa che ha assunto ha mandato in tilt i fan. Diamo un’occhiata.

Antonella Mosetti infiamma Instagram: allarga le gambe sul divano, i fan impazziscono

Antonella Mosetti ha davvero fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto postato sul suo profilo ufficiale di Instagram. La bellissima showgirl ha mostrato ai fan l’abito indossato per la serata di ieri. Un mini abito in velluto, color bordeaux, che mette in mostra il fisico statuario della Mosetti. Ma, a rendere tutto particolarmente ‘bollente’, è stata la posizione in cui la bella Antonella si siede sul divano. Aprendo un po’ troppo le gambe…Instagram si accende. Ecco il post:

Eh si, ve lo avevamo anticipato. La Mosetti è davvero irresistibile nell’outfit scelto per la cena di ieri sera. Uno scatto che ha letteralmente infiammato i fan. Mini abito, stivale alto al ginocchio, e una ‘posa’ che non è passata certo inosservata. Instagram si è infiammato dopo il post di Antonella, che ha ottenuto in pochissimo tempo una pioggia di cuoricini, i famosi like di Instagram. E voi, cosa aspettate a seguire la Mosetti? Non ve ne pentirete!