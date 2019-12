Asia Argento ha avuto un incidente: cos’è successo all’attrice, la clamorosa anticipazione spiega perché non camminava bene a ‘Live – Non è la D’urso’.

Asia Argento è stata ospite a ‘Live – Non è la D’urso’, in una puntata davvero scoppiettante e piena di colpi di scena. L’attrice è stata protagonista del confronto con le 5 sfere, insieme a Vladimir Luxuria, e ha avuto un brutto scontro con il giornalista Giuseppe Cruciani. Nel corso della puntata, Asia e Vladimir, insieme alla conduttrice Barbara D’Urso, hanno parlato della lotta all’omofobia, culminando il loro discorso con un ‘bollente’ bacio saffico a tre, segno di rispetto per ogni tipo di amore. Tutti, però, avranno notato che Asia non riusciva a camminare bene, in particolare quando si è alzata per avvicinarsi a Cruciani durante la loro lite. Cos’è successo all’attrice? E’ il settimanale ‘Chi’ a svelarlo, raccontando di un brutto incidente di Asia durante l’esperienza a ‘Pechino Express’: ecco la clamorosa anticipazione.

Asia Argento, brutto incidente a Pechino Express: il settimanale ‘Chi’ svela la clamorosa anticipazione

Asia Argento avrebbe avuto un brutto incidente alla gamba durante l’esperienza a Pechino Express, che l’avrebbe costretta a ritirarsi dal gioco con netto anticipo. L’attrice è stata ospite a ‘Live – Non è la D’urso’ e tutti hanno notato che era piuttosto claudicante. Inoltre, a differenza di come accade solitamente, Barbara d’Urso ha fatto non ha mostrato al pubblico il suo ingresso in studio, facendola trovare direttamente seduta sul divanetto accanto a Vladimir Luxuria: “Poi vi spiegherò perché l’ho fatta entrare senza telecamera”, ha detto la conduttrice, che evidentemente non voleva dare anticipazioni su ‘Pechino Express’, visto che non è ancora andato in onda.

Ci ha pensato poi il settimanale ‘Chi’ a svelare tutto, raccontando che Asia ha lasciato il reality per un brutto incidente alla gamba, dal quale a quanto pare non si è ancora ripresa. Stando alle anticipazioni, la sua compagna Vera Gemma avrebbe continuato il gioco con Gennaro Lillio, ripescato dopo essere stato eliminato alla prima puntata.