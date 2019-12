Barbara D’Urso non trattiene le lacrime: è successo in diretta a Pomeriggio 5, durante la puntata di ieri del talk.

È una storia davvero toccante, quella di cui Barbara D’Urso si sta occupando negli ultimi giorni a Pomeriggio 5. Durante il talk di Canale 5, Barbara ha raccontato la storia di Patrizia, una donna che è stata segregata per un mese, torturata e violentata dal cognato. Una vicenda davvero da brividi, che è entrata nel cuore dei milioni di telespettatori del programma. Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, la signora Patrizia, in compagnia del figlio, si è collegata con lo studio per raccontare nei dettagli cosa le è accaduto. Le sue parole hanno colpito tutti, compresa Barbara D’Urso, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso non trattiene le lacrime a Pomeriggio 5: la storia di Patrizia

Una storia da brividi, quella della signora Patrizia, che da qualche giorno è ospite di Pomeriggio 5. La donna, segregata in un pollaio dal cognato, ha subito torture e violenze, che le hanno lasciato segni indelebili. Non trattiene le lacrime Patrizia, nel ricordare tutto il dolore subito in quei giorni bui. E, anche Barbara D’Urso, non è riuscita a trattenere l’emozione. La conduttrice ha dovuto asciugarsi le lacrime più volte, soprattutto quando è intervenuto anche il figlio della signora Patrizia, Manuel. Il ragazzo ha pianto in diretta, e Barbara lo ha consolato con parole che solo una madre sa dire: “Un vero uomo ha il coraggio di piangere, non vergognarti! Ma in questo momento vorrei che tu prendessi la mano di tua madre e gli dicessi non piangere, ci sono io!”. Parole bellissime quelle di Barbara, che ha spiegato le mamme sono sempre pronte ad aiutare i figli ma anche loro, a volte, hanno bisogno che i figli prendano la loro mano e dicano “mamma ci sono io per te”.