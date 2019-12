Belen Rodriguez, il messaggio su Instagram è davvero commovente: “Dico grazie alla vita per questo”, ecco a chi è rivolta la sua dolce dedica.

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e seguite in Italia. La bella argentina è in tv in questo periodo con Tu Si Que Vales e ogni settimana incanta il pubblico con i suoi look mozzafiato e con la sua ironia e simpatia. Molto attiva anche sui social, Belen pubblica spesso e volentieri immagini che ritraggono il suo corpo da urlo, ma anche momenti della sua vita quotidiana e familiare con il marito Stefano De Martino e il piccolo Santiago. Tutti sanno, infatti, quanto sia importante la famiglia per l’argentina, che dimostra anche sui social di essere una mamma dolcissima. Poco fa Belen ha pubblicato una commovente dedica su Instagram, stavolta però non riferita a Santiago né a Stefano: le sue parole sono davvero da brividi, ecco a chi è rivolto il suo dolce messaggio.

Belen Rodriguez ha pubblicato poco fa una storia su Instagram davvero commovente, una dedica riferita a qualcuno che per lei è veramente speciale. Parliamo della sua famiglia d’origine, a cui lei è molto legata, come ha dimostrato sempre in questi anni, in tv come sui social. I Rodriguez trascorrono davvero tanto tempo insieme, come si vede sui loro rispettivi profili social, e sono tutti innamorati del piccolo Santiago, al quale danno tanto amore. Belen ha voluto omaggiare i suoi genitori e i suoi fratelli con una foto di famiglia di quando lei era solo una bambina, aggiungendo una didascalia davvero commovente.

Nella foto risalta sicuramente l’enorme somiglianza tra Belen e sua madre, ma tutti sono colpiti dalle parole dell’argentina: “Grazie alla vita per questa incredibile famiglia che mi ha regalato”, dedica davvero tenera, che mostra ancora una volta il legame indissolubile tra l’argentina e i suoi familiari.