Caterina Balivo, quel ‘particolare’ gesto su Instagram non è assolutamente passato inosservato su Instagram: scoppia la polemica, ecco perché.

È sempre al centro dell’attenzione di Instagram, Caterina Balivo. Come raccontato in diversi nostri articoli, la bella conduttrice di Vieni da Me è sempre solita condividere sul suo canale social. Che siano foto riguardanti la sua vita quotidiana, lavorativa o anche foto mozzafiato, la bella campana è sempre molto attiva sul suo canale. Pensate, le sue foto riscuotono un successo davvero immediato. Quest’ultima foto però, risalente a qualche ore fa, ha scatenato una polemica sociale. Nulla di grave, ovviamente. Piuttosto, quel gesto compiuto dalla napoletana non è assolutamente passato inosservato. Ed è per questo motivo che, diversi suoi followers, hanno voluto esprimere il loro dissenso a riguardo. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Caterina Balivo, scoppia la polemica su Instagram per quel particolare gesto della conduttrice

Con quest’ultima foto pubblicata su Instagram, Caterina Balivo ha dato origine ad una vera e propria polemica. Non è assolutamente volta che la conduttrice di Vieni da Me è ‘vittima’ di spiacevoli episodi sul web. Quello accaduto qualche ora fa, però, è stato davvero incredibile. Come dicevamo precedentemente, ieri sera, dopo un’estenuante giornata di lavoro, la bella campana si è lasciata immortalare mentre compie un suo solito ‘rito’. Ecco. Sarebbe proprio questo gesto che, stando ad alcuni commenti su Instagram, non è assolutamente passato inosservato. Ed ha scatenato una polemica sul web. Ecco che cosa è successo:

Ecco. Stando a quanto trapelato da questi commenti apparsi su Instagram, sarebbe stata proprio questa sponsorizzazione di Caterina Balivo a non essere andata affatto giù ai suoi followers. C’è chi, infatti, le dice di non pubblicizzare certi prodotti. E chi, invece, la critica per questa scelta. Voi, invece, da che parte state?