Amici 19, cinque concorrenti rischiano l’eliminazione: le anticipazioni

Amici 2020, tutti i concorrenti che rischiano di essere eliminati nella puntata di sabato 14 dicembre: le anticipazioni.

Sabato 14 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Amici Di Maria De Filippi 2020. La diciannovesima edizione del talent si sta dimostrando ricca di colpi di scena già dai primi momenti e la puntata di sabato di Amici 19 vedrà tre concorrenti a rischio eliminazione. Dalle anticipazioni, oltre a sapere che Emma Marrone sarà ospite, abbiamo anche scoperto chi sono i ragazzi della scuola che potrebbero lasciare il programma.

Amici 2019 anticipazioni sabato 14 dicembre: concorrenti a rischio eliminazione

Per quanto riguarda i concorrenti a rischio eliminazione nella puntata di sabato 14 dicembre di Amici 19 sappiamo che sicuramente ci saranno due ragazzi a rischio: Giuseppe Preziosa e Alioscia Grossi che, sebbene sia nelle grazie del professor Timor Steffens, viene considerata ancora non pronto per il programma. Terzo concorrente a rischio eliminazione ad Amici di Maria De Filippi sarebbe poi Giorgia Lopez. La ragazza infatti ha contro la maestra Alessandro Celentano. Tra gli altri ci potrebbe anche essere l’eliminazione a sorpresa di un altro ballerino, Valentin Alexandru. A essere contro al ballerino si schiera anche la maestra Veronica Peparini che, più volte, ha dichiarato che il giovane non è all’altezza di rappresentare i ballerini al Serale e che quindi sarebbe meglio se lasciasse il programma. Concorrenti a rischio anche tra i cantanti visto che Rudy Zerbi si è detto altamente contrario alla presenza degli Inico. Per il famoso conduttore e discografico infatti i ragazzi non sono per niente all’altezza degli altri concorrenti ad Amici 19. Chiaramente queste sono solo anticipazioni e non abbiamo notizie certe fino a sabato 14 dicembre quando vedremo finalmente dal vivo in diretta cosa succederà. Sappiamo intanto che, tra i concorrenti, serpeggia molta tensione e alcuni concorrenti, come Giuseppe, hanno preso molto male la notizia di essere a rischio eliminazione. Li vedremo quindi dare il tutto e per tutto per non essere eliminati.