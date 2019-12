Fantasie sessuali, cosa desiderano gli uomini sotto le lenzuola dalla propria partner? Ecco i 5 ‘desideri proibiti’ di ciascun maschio.

Fare sesso con il proprio partner, si sa, è uno dei momenti più belli della relazione. Tuttavia, può succedere che l’uomo possa considerarla ‘noioso’ e ‘poco eccitante’ soprattutto se ha delle fantasie sessuali in mente e che, ovviamente, non riesce a dire alla sua donna. Ecco. Care femminucce, per evitare tutto ciò vi proponiamo 5 ‘desideri proibiti’ che ciascun uomo ha nella propria mente, ma che non riesce a cacciar fuori. Siete curiose di saperlo? Tranquille, prendete carta e penna. E scrivete tutto ciò che vi occorre per rendere il rapporto sessuale con il vostro partner davvero indimenticabile. Ecco tutti i dettagli.

Fantasie sessuali, i 5 ‘desideri proibiti’ che nessun uomo riesce a svelare alla propria donna

Possono essere tanti i fattori che influenzano negativamente il rapporto sessuale. In primis, l’età. Ma anche mancanza di originalità e fantasie sessuali che non possono essere svelate non sono affatto da mano. In particolare l’uomo ha, senza alcun dubbio, diversi ‘desideri proibiti’ che lo renderebbero un vero e proprio leone sotto le lenzuola, ma che per ovvi motivi non può svelare alla propria donna. Sapete quali sono? Ne sono 5. Ecco di cosa parliamo:

Avere una donna che, sotto le lenzuola, prende l’iniziativa dei ‘giochi’: certo, è sempre l’uomo che deve fare la sua parte in queste circostanze. Eppure, care donne, uno dei desideri sessuali più gettonati tra l’universo maschile è quello di avere una donna che, durante il sesso, prenda lei l’iniziativa di tutto. È proprio in questo modo, infatti, che l’uomo si sente desiderato alla massimo potenza;

certo, è sempre l’uomo che deve fare la sua parte in queste circostanze. Eppure, care donne, uno dei desideri sessuali più gettonati tra l’universo maschile è quello di avere una donna che, durante il sesso, prenda lei l’iniziativa di tutto. È proprio in questo modo, infatti, che l’uomo si sente desiderato alla massimo potenza; Trascorrere del tempo sotto le lenzuola con una donna più grande: avete mai sentito parlare di ‘milf’? Ebbene, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che proprio loro siano il secondo desiderio impronunciabile da ciascun uomo. Sarà per la maturità della donna o per la ‘sottomissione’ dell’uomo, fatto sta che sono davvero tantissimi che si lascerebbero andare a tale desiderio;

avete mai sentito parlare di ‘milf’? Ebbene, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che proprio loro siano il secondo desiderio impronunciabile da ciascun uomo. Sarà per la maturità della donna o per la ‘sottomissione’ dell’uomo, fatto sta che sono davvero tantissimi che si lascerebbero andare a tale desiderio; Ausilio di sex toys: ebbene si, anche questi oggetti rappresentano una vera e propria fantasia sessuale maschile. Ce ne sono diversi, è vero. Eppure, tutte hanno un’unica funzione. Quale? Semplice! Far provare al proprio partner delle emozioni davvero uniche. Certo, anche per la donna non è da meno;

ebbene si, anche questi oggetti rappresentano una vera e propria fantasia sessuale maschile. Ce ne sono diversi, è vero. Eppure, tutte hanno un’unica funzione. Quale? Semplice! Far provare al proprio partner delle emozioni davvero uniche. Certo, anche per la donna non è da meno; La posizione del 69: il sesso orale è quello più desiderato e voluto da ciascun uomo, ma se foste in due ad applicarla contemporaneamente. Ebbene si. È proprio la posizione del 69 a rappresentare la quarta fantasie sessuale che ciascun uomo difficilmente chiede alla propria donna;

il sesso orale è quello più desiderato e voluto da ciascun uomo, ma se foste in due ad applicarla contemporaneamente. Ebbene si. È proprio la posizione del 69 a rappresentare la quarta fantasie sessuale che ciascun uomo difficilmente chiede alla propria donna; Il rough sex: sarebbe? Fare sesso con un po’ più di ‘violenza’. Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, in queste circostanze l’uomo, per rendere il momento più ‘aggressive’ ed eccitante, potrebbe sculacciare la propria donna, a schiaffi e a morsi.

Lo avreste mai detto?