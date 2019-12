La giornalista Giorgia Rossi si è resa protagonista di una gaffe clamorosa in un collegamento con il TG5, pronunciando una parola da censura: ecco il video

Giornalisti e gaffe clamorose, un nuovo capitolo di una saga senza fine. Dopo le “ventitré e quarantacinque circa” della giornalista del TGR e la gaffe di Diletta Leotta con Samir Handanovic al Gran Galà del Calcio, arriva un nuovissimo scivolone in diretta al TG5. La protagonista è Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice di Pressing Champions League. La Rossi, in collegamento con il telegiornale di Canale 5 prima del match tra Inter e Barcellona, ha pronunciato una parola da censura.

La gaffe di Giorgia Rossi

Martedì di Champions da dimenticare per l’Inter di Antonio Conte e per la giornalista Giorgia Rossi. La donna, in collegamento con il TG5 prima della partita tra i nerazzurri e il Barcellona, è stata protagonista di una gaffe clamorosa. La giornalista, descrivendo la cornice di pubblico spettacolare presente allo stadio San Siro, ha dichiarato: “È la cornice davvero perfetta, con più di 70.000 spettatori, record di ca**o questa sera”. La Rossi ovviamente si riferiva all’incasso del botteghino, ma ha pronunciato una parola da censura. È probabile che la Rossi se ne sia accorta solo dopo il collegamento con il TG5, dato che in diretta non si è corretta. Lo scivolone ovviamente ha fatto il giro del web, il web è stato pubblicato sui social, in particolare su Twitter, ed è diventato virale in poco tempo.

Serata nera sia per la giornalista che per l’Inter. La squadra di Conte, infatti, ha perso nei minuti finali con il Barcellona e non è riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La squadra nerazzurra è stata retrocessa in Europa League e parteciperà ai sedicesimi della competizione.