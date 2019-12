Grande Fratello Vip, clamorosa indiscrezione a poche settimane dall’inizio del reality: Alfonso Signorini si lascia scappare i nome dei concorrenti

Tra poche settimane prenderà il via, la nuova edizione del reality show di Canale 5, ‘Grande Fratello Vip’. Quest’anno condotto da Alfonso Signorini, il programma ha avuto non pochi problemi, infatti, la data di messa in onda, è stata spostata più e più volte. Ma nelle ultime settimane, le cose sembrano andare per il verso giusto e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Ma proprio Alfonso Signorini, si è lasciato sfuggire delle succulente rivelazioni in merito ai prossimi concorrenti… Scopriamole insieme!

Grande Fratello Vip, clamorosa indiscrezione sui concorrenti: Alfonso Signorini si lascia sfuggire che…

Il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore, infatti, ha raccontato di essersi lasciato sfuggire i nome dei concorrenti con l’amico Cristiano Malgioglio. L’opinionista della versione nip, avrebbe infatti incalzato l’amico e conduttore, fino a farlo cedere, con la promessa di non rivelare a nessuno il nome dei concorrenti. I due hanno raccontato l’episodio con un gran sorriso. In questi giorni, alcuni di questi nomi sono però stati resi noti, e sono: la conduttrice Adriana Volpe, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Rita Rusic, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro, Michele Cucuzza e Antonella Elia. Ci sono ancora dei nomi che sono in forse, e altri su cui si formulano molte ipotesi, che però non trovano ancora conferma, stiamo parlando di Paola Di Benedetto e Loredana Lecciso. Su quest’ultima infatti vige ancora un alone di mistero. Ciò che risulta certo, è la presenza di Wanda Nara e Pupo, come opinionisti del reality. Per altre news, dovremmo invece aspettare ancora.4\1