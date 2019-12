Guendalina Canessa condivide, attraverso le Instagram Stories, una sua foto da ragazza… La trasformazione è incredibile e manda i fan in visibilio

Guendalina Canessa è tra i personaggi televisivi più amati degli ultimi anni. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2007, la donna ha avuto un discreto successo, diventando opinionista di molti programmi tv, tra cui quelli condotti da Barbara D’Urso. La donna, con la sua personalità forte e sbarazzina, ha un gran seguito sui social, dove condivide coi i suoi seguaci, attimi di quotidianità e di lavoro. Proprio in questi giorni, la donna ci ha voluti far partecipi della sua sessione di bellezza, in compagni dell’amico Iconize, Marco Ferrero. Successivamente, ha condiviso una sua foto da ragazza, davvero super! Vediamola insieme…

Guendalina Canessa, ieri si è lasciata coccolare nelle mani esperte della sua nail artist, per prepararsi al meglio a queste feste di Natale. che sono alle porte. E dopo averci fatto vedere il suo look sfavillante, con tantissimi glitter, ci ha voluto deliziare con una sua foto inedita da ragazza. Guendalina non ha mai fatto segreto, di essere in passato ricorsa alla chirurgia estetica, ma dalla foto che ha condiviso ieri sera, la trasformazione, è incredibile, ma non per il motivo che potreste pensare. La Canessa ha dimostrato di essere una ragazza incredibilmente bella, anche da ragazza, con dei lineamenti dolci e particolari, le labbra carnose e il seno abbondante. Si può quindi dire, che i piccoli ritocchini a cui è ricorsa, non l’hanno affatto trasformata, anzi, l’hanno solamente aiutata a migliorare, qualcosa che a lei non piaceva. Sicuramente, la trasformazione più evidente, è quella dei capelli, che da un biondo sfavillante, ora, sono molto più naturali e riflessati.