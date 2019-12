Iva Zanicchi contro la capitana della Sea Watch Carola Rackete: volano parole durissime a #CR4 La Repubblica delle Donne.

È andata in onda ieri, su Rete 4, una nuova scoppiettante puntata di #CR4 -La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti. Un programma ricco di ospiti e presenze fisse. Tra queste ultime, la mitica Iva Zanicchi. Nella trasmissione di Chiambretti, la cantante, presente anche nel muro dei giurati di All Together Now, ha una rubrica tutta per sé, dal titolo “Le pagelle di Iva”. Ogni settimana, un personaggio finisce nel ‘mirino’ di Iva, che dà un giudizio spiegandone le motivazioni. Ieri, è stata la volta della capitana della Sea Watch Carola Rackete, ed Iva non è stata molto generosa con lei. Un bel 4, è il voto che la Zanicchi ha rifilato alla Rackete, ma non è tutto: sono volate parole davvero forti. Ecco cosa è successo in diretta.

Iva Zanicchi contro la capitana Carola Rackete: “Vorrei mandarla a fanc***”

Una rubrica che fa tremare, quella di Iva Zanicchi a #CR4. Si chiama Le pagelle di Iva e, come suggerisce il nome, prevede un giudizio della simpaticissima cantante. Che, però, ieri non ha avuto belle parole per il personaggio in esame. Si tratta di Carola Rackete, la famosa capitana della Sea Watch, che nel giugno del 2019 ha attraccato una nave di salvataggio per migranti nel porto di Lampedusa, senza autorizzazione. Sebbene all’inizio Iva abbia riconosciuto i meriti della Rackete per aver salvato la vita ai migranti, la cantante ha qualcosa da ridire. Innanzitutto, che avrebbe potuto portarli anche in Germania, suo paese di origine. Ma quello che non ha accettato la Zanicchi è il non aver rispettato il veto del Governo Italiano: “Ha fatto finta di rallentare e poi ha accelerato al massimo, speronando la Guardia di Finanza. Ha fatto una cosa tremenda, poteva fare un macello”, sbotta la Zanicchi, che non ha finito qui con le ‘ramanzine’ a Carola. “Ha scritto un libro dove dice che non dobbiamo prendere l’aereo,e come viaggiamo, con la sua barca che inquina? Comincia tu ad andare in zattera”, incalza la Zanicchi. Che, alla fine, rifila un bel 4 alla Rackete, definendolo anche troppo. “Vorrei mandarla a fan****“, conclude Iva. E Chiambretti replica così:”Andare a Canale 5 da Michelle Hunziker le ha dato alla testa!”