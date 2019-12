Lorella Boccia, in un’intervista rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, è stata costretta a smentire un presunto gossip su di lei

La carriera di Lorella Boccia è stata sino ad adesso ricca di gioie e successi. La napoletana ha coltivato la sua passione per la danza sin da piccola, diplomandosi prestissimo e arrivando a lavorare addirittura al teatro San Carlo. L’exploit della Boccia, però, è dovuto in gran parte al talent show Amici di Maria De Filippi. La ballerina, nel corso della dodicesima edizione, era una delle migliori allieve della scuola. Dopo l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, Lorella ha preso parte a numerosi programmi televisivi, sino ad arrivare alla prima serata con Colorado. Oggi, oltre ad essere impegnata nuovamente con Amici, la Boccia conduce il programma Rivelo su Real Time. In merito ai suoi progetti, però, la ballerina è stata costretta a smentire un presunto gossip apparso su di lei.

Lorella Boccia smentisce un gossip su di lei

Lorella di recente è stata intervistata dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ed è stata costretta a smentire una notizia apparsa su di lei. La ballerina, infatti, è stata accostata alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma la Boccia ha dichiarato: “Sono una fan di Sanremo, chi non lo è. A me, però, più che le canzoni, piace tutto il duro lavoro che c’è dietro, la strategia” poi ha aggiunto “Smentisco i gossip: Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti. Io devo ancora fare gavetta, poi si vedrà”.

All’interno dell’intervista, Lorella ha parlato anche della sua storia d’amore con Niccolò Presta. I due sono sposati da circa sei mesi e la ballerina ha dichiarato: “Magari litighiamo per cose stupide, tipo che uno di noi dimentica di comprare l’acqua, ma dopo tre minuti facciamo pace. Comunque io gli porto il caffè a letto per svegliarlo”. Di recente Lorella e Niccolò sono stati protagonisti (loro malgrado) di uno spiacevole episodio: due malviventi, infatti, li hanno aggrediti e rapinati.