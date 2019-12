Michelle Hunziker svela perché ha scelto Tomaso Trussardi: il motivo è sorprendente; ecco le parole della conduttrice.

Michelle Hunziker è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Attualmente in onda con la seconda stagione di All Together Now, il game show di Canale 5 dedicato alla musica, la bionda della tv si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Grazia. Sul suo profilo Instagram, Michelle ha postato proprio qualche ora fa, in anteprima, alcune foto del servizio uscito sul magazine. Foto in cui la Hunziker è davvero bellissima. Proprio come suo marito, Tomaso Trussardi, col quale è legata da ben nove anni. E, nell’intervista in questione, la conduttrice parla anche della sua storia d’amore con Tomaso, svelando perché ha scelto proprio lui. Il motivo è davvero sorprendente: scopriamo insieme le parole dell’amatissima conduttrice.

Michelle Hunziker, perché ha scelto Tomaso Trussardi: “Ha amato il mio bagaglio”

Un’intervista molto intensa, quella rilasciata da Michelle Hunziker al settimanale Grazia. La conduttrice svizzera si è raccontata a cuore aperto, toccando vari aspetti della sua vita. E, naturalmente, ha parlato anche del suo adorato marito, Tomaso Trussardi, padre delle sue due piccolo Sole e Celeste. Cosa ha spinto Michelle a scegliere proprio lui? Una sua ‘particolare’ capacità. “Quella di amare il mio bagaglio, pesantissimo, il bagaglio Hunziker”. La conduttrice racconta di essere stata single per molto tempo proprio perché nessuno voleva prendersi questo ‘bagaglio’. Finchè non ha conosciuto suo marito: “Tomaso dice che io l’ho salvato, ma credo solo di aver portato un po’ di scompiglio e vivacità nella sua vita.”. Ennesime parole d’amore per suo marito, quelle di Michelle, che ha sempre dimostrato, anche sui social, il legame speciale che la lega a Tomaso.