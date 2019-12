Nicole Mazzocato, avete mai visto la mamma dell’ex protagonista di Uomini e Donne? La somiglianza è incredibile.

È stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La sua storia con Fabio Colloricchio ha fatto sognare milioni di fan: parliamo di Nicole Mazzocato, la mora dagli occhi di ghiaccio che ha incantato tutti nello studio di Maria De Filippi. Soprattutto Fabio, con cui ha vissuto un’intensa love story, ma senza lieto fine: oggi l’ex corteggiatrice ha un nuovo amore. La bellezza di Nicole è davvero innegabile e, se vi state chiedendo da chi l’ha ereditata, abbiamo la risposta. L’ex corteggiatrice ha appena postato una foto con la sua mamma: la somiglianza tra le due è davvero incredibile. Diamo un’occhiata.

Nicole Mazzocato e la sua mamma: somiglianza incredibile, sono due gocce d’acqua

Nicole Mazzocato è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più belle di sempre. Ma avete mai visto la sua mamma? Ebbene, ci ha pensato lei a presentarcela, con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ecco la foto:

Nicole e la sua mamma sono davvero splendide, nello scatto postato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In occasione di un evento natalizio organizzano da un noto brand di cosmetici, Nicole e la sua mamma hanno potuto dedicarsi un po’ di tempo per loro e qualche coccola. E, come si può notare dallo scatto, la bellezza è una dote di famiglia. “Secondo voi da chi ho preso?”, scrive la Mazzocato nella didascalia al post, facendo riferimento alla somiglianza spiccata tra lei e la sua mamma. Un post che ha scatenato i fan: una pioggia di complimenti ha invaso il profilo di Nicole. In tanti hanno fatto notare la bellezza della mamma della influencer, “sembrate sorelle!”, ha scritto qualcuno. ll post ha ottenuto in poco tempo migliaia di cuoricini , i famosi like di Instagram. E voi, cosa aspettate a seguire Nicole?