Nilufar Addati, ecco l’annuncio che tutti aspettavano: la notizia arriva direttamente dall’ex tronista, che ha svelato tutto su Instagram.

Nilufar Addati ha avuto uno slancio di carriera da quando è terminata la sua esperienza come tronista di Uomini e Donne. La bella napoletana sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, come testimonial di brand importanti e come influencer, visto che è arrivata a ben 1 milione e 300 mila followers. Sempre molto attiva sui social, incanta quotidianamente i followers con i suoi scatti mozzafiato, e racconta tutto quello che le succede, sia sul lavoro sia nella vita privata. A proposito di questo, ultimamente su di lei girano tanti rumors, molti dei quali la vorrebbero di nuovo accanto a Giordano Mazzocchi, con cui ha avuto una storia che ha fatto sognare il pubblico. Poco fa Nilufar ha fatto un annuncio su Instagram che ha reso felicissimi i fan: ecco cosa ha rivelato.

Nilufar Addati, l’annuncio su Instagram fa sognare i fan: ecco di cosa si tratta

Nilufar Addati ha fatto sognare i fan con un grande annuncio pubblicato poco fa su Instagram. Da quando è finita la sua storia con Giordano Mazzocchi, il pubblico spera sempre di rivederli insieme, e ultimamente diversi indizi facevano pensare a un ritorno di fiamma. Da parte dei diretti interessati, però, non sono arrivate conferme né smentite di questi rumors. Nilufar sembra davvero essersi buttata a capofitto nel lavoro e poco fa ha annunciato un’altra grande novità che riguarda la sua carriera.

L’ex tronista ha fatto delle storie Instagram per annunciare che ha aperto un canale Youtube personale, nel quale pubblicherà vlog dei suoi viaggi e numerosi video imperdibili per i suoi tantissimi sostenitori, che da oggi potranno scoprire tante nuove cose di Nilufar e potranno vedere i suoi video quando vogliono, semplicemente cercandola su Youtube. Siete felici di questa notizia?

