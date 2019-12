Vieni da me oggi non va in onda per dare spazio al 50esimo anniversario della strage di Piazza Fontana: ecco la decisione della Rai.

Giovedì 12 dicembre non va in onda il noto programma di Caterina Balivo, Vieni da me. Oggi è il 50esimo anniversario della strage di Piazza Fontana e per questo motivo su Rai 1 a partire dalle ore 14 andrà in onda uno speciale, a cura del Tg 1, con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il primo canale Rai proseguirà con la classica programmazione: anche La vita in diretta darà spazio al particolare evento. Questa sera poi andrà in onda in prima serata la fiction ‘Io ricordo, Piazza Fontana‘: Giovanna Mezzogiorno interpreterà Francesca, figlia di una delle vittime della strage.

Vieni da me oggi non va in onda: la decisione della Rai

Cinquant’anni fa, a Milano, una bomba ha ucciso 17 persone. Il 12 dicembre del ’69 quattro bombe esplosero tra Milano e Roma: nella Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana, nel centro di Milano, 17 persone morirono ed 80 furono ferite. La sala in cui è esplosa la bomba fu devastata dall’esplosione. Poco dopo, ci fu una nuova esplosione in un sottopassaggio della Banca del Lavoro a Roma, ferendo 14 persone. Ne seguirono altre due. La strage di Piazza Fontana è stato l’attacco, da parte di un gruppo neofascista, più violento del fine-guerra.

Per questo motivo, su Rai 1 è in diretta uno speciale, a cura del Tg 1, in cui è presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non andrà così in onda il talk show famoso della splendida Caterina Balivo. Altri programmi che andranno in onda nel corso della giornata avranno come tema principale questo particolare evento, avvenuto 50 anni fa, che ha segnato la storia dell’Italia.