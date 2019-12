All Together Now: stasera in tv una sorpresa meravigliosa

Stasera in tv arrivano due ospiti d’eccezione: una sorpresa bellissima a All Together Now, Benji e Fede e Iva Zanicchi.

Questa sera, 12 dicembre 2019, va in onda la seconda puntata di All Together Now il programma di Canale 5 che fa cantare tutti. Alla conduzione troviamo ancora una volta Michelle Hunziker, accompagnata da J-Ax, ma per la puntata di oggi ci sarà una bellissima sorpresa grazie a due ospiti pazzeschi che faranno letteralmente impazzire il muro del canto.

All Together Now: ospiti stasera

La seconda puntata di all Together Now si prospetta molto interessante. Come abbiamo detto ci sarà una bellissima sorpresa ossia la partecipazione di Iva Zanicchi e del duo pop più amato di sempre, Benji e Fede. La prima puntata del programma ha avuto un ottimo risultato in termini di share e la speranza è che per questa sera si raddoppi. Lo show musicale della Endemol Shine, infatti, punta ad un pubblico ampio: i più grandi con Iva Zanicchi e i più giovani con Benji e Fede. Come sempre però ci si concentra anche sulla gara con tutti i cantanti scelti da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma. A scegliere chi andrà avanti il muro umano, ossia 100 personaggi televisivi e dello spettacolo che decideranno le sorti degli aspiranti cantanti. Chi passerà potrà continuare la gara e arrivare alla finale per contendersi 50mila euro. Ancora non sappiamo precisamente cosa faranno Iva Zanicchi e Benji e Fede, ma siamo certi che la loro presenza lascerà il pubblico senza parole.

Come rivedere le puntate?

Se non potrete seguire in diretta la puntata non preoccupatevi perché ci sarà la possibilità di rivederla su Mediaset Play in streaming. Così, senza fretta e con meno interruzioni pubblicitarie potrete godervi lo spettacolo dove vorrete e quando vorrete, a patto di avere una connessione ad internet. Insomma, All Together Now vi aspetta quando e come volete!