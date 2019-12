Pornhub, la classifica 2019 dei Paesi più attivi: Italia tra i primi 10

Pornhub, è appena stata pubblicata la classifica 2019 dei Paesi più attivi sul sito: l’Italia si posiziona tra i primi 10 posti

La piattaforma di intrattenimento per adulti PornHub, è diventata ormai ricca di dettagli, e proprio grazie agli studi condotti dal sito, è possibile vedere quali sono le preferenze del pubblico Italiano, che nel corso degli ultimi anni ha visto una crescita sempre maggiore di utenti femminili, arrivate al 30%. Ormai siamo a fine anno e anche il sito sta tirando le somme, di quelli che sono stati i risultati di quest’anno. PornHub ha Infatti pubblicato nelle scorse ore, la classifica 2019 dei Paesi più attivi, delle preferenze di categoria e delle pornostar più seguite. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio l’Italia in che posizione si è classificata all’interno della lista.

Pornhub, la classifica 2019 dei Paesi più attivi: ecco l’Italia come si è classificata

Attraverso PornHub insight, è possibile essere messi al corrente di tutte le statistiche che il sito di intrattenimento, fa sulle categorie e sui feedback che vengono effettuati sui video, presenti sulla piattaforma. Ovviamente, come ogni fine anno, si iniziano a tirare le somme sui risultati ottenuti in questi dodici mesi, e ad oggi, si può dire che la piattaforma ha raggiunto un notevole successo, essendo stata visitata negli ultimi 365 giorni da oltre 42 miliardi di persone, con una media di 115 milioni di visite giornaliere. In base a tutto ciò, PornHub ha deciso di stilare una classifica dei Paesi più attivi sulla piattaforma di intrattenimento, e da questi dati, possiamo vedere che l’Italia è tra i primi dieci Paesi al mondo ad usufruire dei suoi video. In particolare, si posiziona al settimo posto della lista. Inoltre, Roma e Milano si posizionano tra le 20 città al mondo, in cui vengono effettuati più accessi. Attraverso la statistica chi vi poniamo qui sotto, e che potete prendere in visione sul sito ufficiale di PornHub insight, possiamo notare che in Italia il 15% degli utenti è rappresentato da ragazzi compresi tra 18 e 24 anni, il 30% dai 25 ai 34 anni, il 22% dai 35 ai 44, il 16% dai 45 ha 54, il 10% dai 55 ai 64 e il 7% dai over 65.