Regina Elisabetta, cifre da capogiro per i regali di Natale: quanto ha speso

In vista delle festività, anche la Regina Elisabetta si è attivata per i regali di Natale… la Sovrana ha speso una cifra veramente da capogiro

Il Natale è davvero alle porte e sebbene qualcuno non abbia ancora pensato ai regali ci sono alcuni che ci stanno già pensando da tempo, tra questi sicuramente la Regina Elisabetta II, che ha già provveduto a comperare i regali di Natale per tutto il suo staff. Probabilmente molti non sanno che la regina Elisabetta sceglie personalmente i 620 regali per i membri del suo staff, e quest’anno la cifra che la Sovrana ha speso è davvero da capogiro… Scopriamola insieme!

Regina Elisabetta, cifre da capogiro per i regali di Natale del suo staff

Come tutti ben sappiamo la famiglia reale è molto legata alle tradizioni e ovviamente il Natale non fa differenza, anzi, a palazzo vigono delle usanze ormai da generazioni! Ad esempio, viene allestito un bellissimo Albero di Natale che da centinaia di anni, è addobbato sempre allo stesso modo, in onore della regina Vittoria… Oltretutto, nei preparativi che fervono in questi giorni, la Regina è sempre in prima linea. Specialmente se si tratta di organizzare in modo minuzioso, tutto ciò che riguarda la festività. Altro compito a cui la Regina prende parte ogni anno, è la scelta dei regali per lo staff di Buckingham Palace. La Monarca, infatti, sceglie personalmente i regali per ognuno dei 620 lavoratori a suo servizio. Elisabetta, oltre a scegliere personalmente i regali accompagna ogni pacco con un biglietto in cui scrive una dolce frase di ringraziamento. Ovviamente c’è da dire che essendo la Sovrana, gode di qualche privilegio, infatti, può evitare di girovagare all’interno dei negozi affollati e fare a meno anche delle lunghe file alle casse. Fortunatamente, ha la possibilità di scegliere i regali tramite alcune proposte, che le vengono fornite da dei negozi scelti appositamente per gli acquisti. Così facendo, può comodamente scegliere i regali dal suo ufficio, nonostante abbia al suo servizio 620 impiegati è riuscita a completare l’impresa in anticipo, spendendo all’incirca 30000 sterline cioè €35000.