Il settimanale “Nuovo” ha lanciato una notizia bomba sul matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: ecco l’indiscrezione

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più discusse della televisione italiana. Lei è una stimata conduttrice, protagonista ogni sabato pomeriggio con Verissimo; lui, invece, non ha bisogno di presentazioni e oltre ad essere il figlio dell’ex premier è anche il vicepresidente di Mediaset. Di recente, inoltre, Pier Silvio è stato dichiarato anche cittadino onorario di Portofino, carica ricevuta dal sindaco del comune ligure. Silvia e Pier Silvio sono legati sentimentalmente dal 2002 e in questi diciassette anni hanno avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La coppia, però, non si è mai sposata, anche se il matrimonio pare sia nella lista dei desideri del prossimo anno.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la notizia bomba

Di recente, il settimanale Nuovo ha lanciato una clamorosa indiscrezione proprio sul presunto matrimonio tra la conduttrice televisiva e il vicepresidente di Mediaset. Secondo il settimanale, infatti, la coppia si sarebbe sposata in gran segreto. Ad alimentare i dubbi, una frase di Paolo Bonolis durante un’intervista a Verissimo. Il conduttore e grande amico dell’ex premier Berlusconi, scherzando con la Toffanin, avrebbe dichiarato: “Mica sono come tuo suocero“. Le parole di Bonolis hanno fatto crescere i dubbi, sia nei telespettatori che nei fan della coppia. Silvia e Pier Silvio si sono sposati in gran segreto? Al momento sono solo indiscrezioni e dobbiamo attendere le parole dell’uno o dell’altra per capirne di più.

Certo che, dopo diciassette anni di fidanzamento, coronati dalla nascita di due splendidi figli, la coppia sicuramente starà pensando al matrimonio. La Toffanin, che sappiamo essere molto dolce e sensibile, sicuramente spera di coronare il suo amore in chiesa insieme al compagno di una vita. Non conosciamo, invece, la volontà del vicepresidente della rete del Biscione, ma sicuramente anche per lui sarà un sogno.