Taylor Mega sbotta su Instagram, dopo le critiche ricevute nel programma di Barbara D’Urso: “Non risponderò cadendo in volgarità”

Taylor Mega ieri sera, si è resa protagonista di uno spiacevolissimo confronto con Antonella Elia, opinionista fissa di Chiambretti a CR4. La puntata si è molto movimentata, a causa dello scontro tra le due donne, che, con la loro personalità molto forte, si sono scambiate dei commenti al veleno. Taylor sentitasi accusata, si è difesa con le unghie e con i denti, suscitando ancor di più l’ira della Elia. L’influencer accompagnata dalla sorella Jade, ha avuto modo di esprimere la propria opinione, non sono in studio, ma anche sui suoi canali social, specie Instagram. Andiamo a vedere i commenti a caldo della ragazza, dopo la fine della puntata.

Taylor Mega sbotta su Instagram dopo la lite con Antonella Elia a CR4

Taylor Mega, non le ha certamente mandate a dire ad Antonella Elia, anzi, si è difesa dalle accuse dell’opinionista in modo molto forte. La bionda influencer ha poi replicato su Instagram tutto il proprio disappunto per quanto accaduto. E’ convinta, che probabilmente arrivati a un certo punto della propria carriera, ci si senta in diritto di dire ciò che si vuole, ma non è esattamente così. La giovane si dice amareggiata da certi “insulti maschilisti e penalmente perseguibili“, come dichiarato attraverso le sue Instagram stories. Continua poi difendendo la sua posizione fortemente femminista, secondo cui “Siamo donne e siamo libere di essere chi vogliamo“. Taylor, negli ultimi tempi, si è molto battuta per la libertà femminile, sia di espressione, che di pensiero, ne è la prova anche il compenso del suo calendario devoluto in beneficenza, ad un’associazione benefica contro la violenza sulle donne. Insomma, Taylor ha voluto ribadire ancora una volta la sua posizione femminista, attraverso queste Stories, che vi postiamo di seguito.