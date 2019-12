Uomini e Donne, un ex cavaliere si è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram: “Sei li per ricattare a scopo di visibilità”

Un ex cavaliere del parterre maschile, del trono Over di Uomini e Donne, si è lasciato andare ad un lungo sfogo social. Le sue parole non sono state affatto gentili, anzi, nonostante non faccia più parte del programma, ci ha tenuto a precisare, di non condividere determinati atteggiamenti, attraverso una Instagram Stories. L’ex cavaliere, non frequenta più gli studi del programma da un po’ di tempo, ma nonostante ciò, è attivissimo sui social dove non è insolito che pubblichi dei commenti a caldo sulle puntate.

L’ex cavaliere di cui vi stiamo parando è Stefano Torrese! L’uomo ha preso parte al programma di Maria De Filippi, dove ha conosciuto Pamela Barretta, con cui ha avuto una relazione, poi naufragata. Dopo la fine della sua storia con la Barretta, non è più tornato degli studi Elios, a differenza della donna, eppure, segue ancora in modo attico e appassionato il programma. Stefano coinvolge i suoi follower, attraverso post e storie, nei momenti di vita quotidiana, e tra questi momenti ci sono anche quelli dedicati alla visione del programma! E proprio in merito al programma, l’uomo si è lasciato andare a un durissimo sfogo su Instagram. L’ex cavaliere, infatti, accusa in modo per niente velato un protagonista del trono Over, di essere falso. L’uomo non fa nomi ma il web, si è già scatenato con le ipotesi, pensando possa trattarsi di Armando Incarnato. Per ora sono solo supposizioni degli utenti, che per ora non trovano né conferme, né smentite. Non ci resta che aspettare per avere qualche info in più.