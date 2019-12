Oggi giovedì 12 dicembre nello studio di Uomini e Donne è uscita una segnalazione choc su Giulia D’Urso: ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, la segnalazione choc su Giulia D’Urso: Giulio nervoso, lo studio trema

Oggi giovedì 12 dicembre nello studio di Uomini e Donne c’è stato un inaspettato colpo di scena. Un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, amica di Giulia D’Urso, in collegamento da Milano, ha segnalato un ‘bacio’ di Giulia con un calciatore lo scorso 2 novembre. La giovane ha raccontato l’amicizia che legava loro due al punto che una sera sono andate ad una festa di compleanno insieme. Al termine della festa sono andate in un locale e lì sarebbe scattato il bacio. “Sono stata io a coprirli. Dopo la serata lei doveva andare a casa di lui. Poi ognuno è tornato a casa propria. Il giorno dopo lei mi ha raccontato che si sentiva in colpa” sono le parole di Sheri. Ha portato anche delle note vocali di Giulia: il tronista Giulio non ha perso tempo ed ha subito voluto ascoltarle.

Giulio ha mostrato il suo ‘fastidio’ nel fatto che Giulia lavori ancora in discoteca. I due hanno iniziato a litigare con toni molto alti: la corteggiatrice ha accusato il tronista di trovare solo scuse per litigare e per non sceglierla. Poco dopo è entrato in studio Lorenzo Riccardi con la sua Claudia: l’ex tronista pugliese ha fatto alzare in piedi Giulio dopo aver rivelato che molto tempo fa ha baciato Giulia D’Urso.